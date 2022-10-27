Очільник Пентагону Ллойд Остін презентував нову оборонну стратегію США

Пентагон оприлюднив оборонну стратегію Сполучених штатів Америки. Росію США вважає «гострою загрозою» для себе та своїх союзників. А Китай – найбільшим викликом безпеці Сполучених штатів. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час презентації нової оборонної стратегії США, повідомляє видання «Бабель».

Остін назвав ризики, які несе Росія. Зокрема, це ядерні загрози, загрози крилатих ракет великої дальності, кібернетичні та інформаційні операції, контркосмічні загрози, хімічна та біологічна зброя, підводна війна та широкі кампанії в сірій зоні, які, зокрема, спрямовані проти демократій.

Також він назвав Китай найбільшим викликом безпеці США. За його словами, Китай «є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і має все більшу силу для цього».

«На відміну від Китаю, Росія не може системно кинути виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія дійсно становить безпосередню і різку загрозу нашим інтересам і цінностям», — зазначив очільник Пентагону.

У документі також згадують досягнення Китаю та Росії у розробці гіперзвукових ракет, які США важче виявити. Крім того, Пекін та Москва вдосконалюють свою здатність збивати супутники або виштовхувати їх з орбіти.

Щоб протистояти цим загрозам, для прискорення виявлення гіперзвукових запусків США створять кільце низькоорбітальних супутників. Також це дасть можливість резервування: якщо під ударом опиниться один американський супутник, решта все ще працюватиме.

Також у четвер, 27 жовтня Державний департамент США представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі. Адже під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї, передусім переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет, російським військам.

«Український уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання», – зазначили в Держдепі США.

План передбачає такі основні заходи:

посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;

посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;

розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.

«Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України», – наголосли у Держдепі США.