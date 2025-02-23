У Пентагоні пояснили, скільки грошей США виділили на військову підтримку України

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки виділили Україні приблизно 183 млрд доларів допомоги, з яких майже 66 млрд доларів витратили на військову підтримку. Про це повідомив 22 лютого «Голос Америки» із посиланням на інформацію від Пентагону та міжвідомчої наглядової групи з представлення звітів Конгресу.

У Пентагоні спростували заяву Дональда Трампа про нібито надання Україні 350 млрд доларів. За даними міністерства оборони США, з приблизно 183 млрд доларів, всього 65,9 млрд доларів США надіслали у вигляді військової допомоги Україні.

Зазначається, що ще 3,9 млрд доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, залишаються невитраченими.

«Близько 58 млрд доларів зі 183 млрд доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість», – повідомив «Голос Америки».

Нагадаємо, 18 лютого Дональд Трамп заявив про начебто виділення США 350 млрд доларів Україні, але що Сполучені Штати нібито не отримали звітності щодо використання цих грошей. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що США пообіцяли надати всього 177 млрд доларів, лише 75 млрд з яких надійшли в Україну.