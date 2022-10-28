У новому пакеті військової допомоги від США є додаткові ракети до HIMARS, а також 2 тис. протитанкових та 500 високоточних снарядів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів. Про це під час брифінгу 28 жовтня повідомила речниця Пентагону Cабріна Сінгх. Вона також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових, яких навчають користуватись системами NASAMS.

Зокрема новим пакетом допомоги передбачено: боєприпаси для Himars, снаряди для високоточної керованої артилерії, системи дистанційного протитанкового мінування, повнопривідні військові автомобілі HMMWV, стрілецьку зброю та боєприпаси.

За інформацією журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, новий пакет допомоги передбачає:

Додаткові ракети до HIMARS;

2 тис. протитанкових та 500 високоточних снарядів до 155-мм арти;

1,3 тис. протитанкових систем;

125 бронемашин Humvee;

стрілецьку зброю та набої;

антени для супутникових комунікацій.

Зазначимо, за інформацією The Washington Post, непередодні глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає дві системи ППО NASAMS вже на початку листопада. Він підтвердив поставку двох зенітних батарей, але попри це розвіяв надії на ракети більшої дальності, які Україна просила.

Нагадаємо, на початку місяця США оголосили про пакет військової допомоги на 625 млн доларів.

Новина доповнюється…