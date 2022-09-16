Повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг

З початку широкомасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну Сполучені Штати надали нашій державі сучасного озброєння, техніки й обладнання на суму близько 15,8 млрд доларів. Про це свідчить документ, який оприлюднили на сайті Міноборони США 16 вересня пише сайт «Бабель».

Пентагон оприлюднив повний список виділеної ЗСУ допомоги. Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.

Безпекова допомога від США включає:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

понад 8500 протитанкових систем Javelin;

понад 32 тис. інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 155-мм гаубиць і до 806 000 артилерійських снарядів 155-мм;

2 000 високоточних артилерійських снарядів 155-мм;

20 105-мм гаубиць і 180 000 артилерійських снарядів 105-мм;

126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

22 тактичні машини для відновлення обладнання;

16 реактивних артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси до них;

20 120-мм мінометних систем і 85 000 снарядів до них;

1 500 ракет TOW;

чотири машини для розміщення командних пунктів;

вісім зенітно-ракетних систем NASAMS і боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

200 бронетранспортерів M113;

40 протимінних транспортних засобів MaxxPro;

обладнання для розмінування;

понад 10 тисяч гранатометів та стрілецької зброї;

понад 60 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

приблизно 700 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні системи Puma;

15 безпілотних літальних систем Scan Eagle;

безпілотні кораблі берегової оборони;

понад 50 протиартилерійських радарів;

чотири протимінометні РЛС;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

десять РЛС повітряного спостереження;

дві системи берегової оборони;

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву перешкод;

тактичні системи захищеного звʼязку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптика, лазери, далекоміри;

доступ до комерційних супутникових знімків;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;

100 БМП;

медичні засоби, зокрема аптечки першої допомоги, перевʼязувальні матеріали, монітори та інше обладнання;

обладнання для радіоелектронних перешкод;

польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки військ.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив15 вересня про новий пакет військової допомоги на суму 600 млн доларів для України. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Білого дому. Цей пакет є двадцять першим, який адміністрація Байдена виділила Україні з серпня 2021 року.