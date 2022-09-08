Вести вогонь Excalibur можуть 155-мм гаубиці, вони можуть вражати ціль на відстані 40,5 км

США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням. Вони здатні вражати ціль на відстані 40,5 км. Один такий снаряд коштує близько 100 тис. доларів. Згідно з бюджетним документом, який був опублікований минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur Пентагон має намір витратити 92 млн доларів (близько 900 снарядів), повідомляє авторитетне американське агентство Bloomberg.

«Пентагон надіслав Україні свій найточніший артилерійський снаряд Excalibur із GPS-наведенням. Один такий снаряд коштує близько 100 тисяч доларів», – повідомляє агентство.

Посилаючись на бюджетний документ, який раніше не розголошувався, Bloomberg стверджує, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Наразі Пентагон опублікував закупівлі для поповнення запасів на загальну суму близько 7 млрд доларів сімома частинами протягом минулого місяця.

Зазначається, що раніше офіційні особи уникали запитань щодо цих снарядів, попри те, що були повідомлення про те, що його планували поставити, а потім, що їх уже використовували в Україні. Зокрема про їх використання на початку вересня писало видання «Мілітарний».

Снаряди з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників. Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 км. Створений спільними зусиллями різних дослідницьких підрозділів Армії США. Також до розробки та виробництва була залучена низка компаній, зокрема, Raytheon, BAE Systems, Camber Corporation, Huntington Ingalls Industries.

Зазначимо, що у четвер, 8 вересня, Пентагон має оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України на 675 млн доларів. Окрім того, сьогодні президент США Джо Байден проведе відеозустріч із союзниками щодо подальших кроків на підтримку України. Раніше також повідомлялося, що США хочуть продовжити військову підтримку України на післявоєнний період.