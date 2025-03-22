Розслідування у Пентагоні розпочнеться негайно і завершиться звітом міністру оборони

Міністерство оборони США ініціювало внутрішнє розслідування після того, як Ілон Маск звинуватив посадовців Пентагону у зливанні неправдивої інформації. Про це повідомило у суботу, 22 березня, агентство Bloomberg.

У п'ятницю, 21 березня, Ілон Маск відвідав Пентагон, щоб обговорити скорочення видатків та інновації. Перед цим газета The New York Times написала, що військові мають провести для нього надсекретний брифінг, щоб розказати про плани на випадок можливої ​​війни США та Китаю.

«Така інформація є одним із найбільш засекречених оперативних планів Пентагону, тому її розкриття Маску означало б різке розширення його ролі радника президента Дональда Трампа», – зазначали журналісти.

Президент США Дональд Трамп, і міністр оборони Піт Гегсет заперечили цю інформацію, а Маск пригрозив посадовцям Міноборони наголосивши, що ті «зливають неправдиву інформацію зі злим умислом».

У відповідь на звинувачення керівник апарату міністра оборони Джо Каспер закликав провести розслідування щодо несанкціонованого розголошення інформації про національну безпеку. Каспер у службовій записці повідомив, що розслідування розпочнеться негайно і завершиться звітом міністру оборони. Винних планують передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування.

«Звіт включатиме повний перелік несанкціонованих розголошень у Міністерстві оборони і рекомендації щодо покращення таких зусиль», – додають у повідомленні.

Раніше повідомляли, що урядове агентство США National Aeronautics and Space Administration (NASA) розробило для своїх працівників застосунок, за допомогою якого вони звітуватимуть перед департаментом ефективності уряду (DOGE), яким керує Ілон Маск.