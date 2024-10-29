Певна кількість північнокорейських солдатів прибула на Курщину 23 жовтня

Пентагон підтвердив дислокацію частини північнокорейського контингенту у складі російської армії у Курській області Росії. За даними американської розвідки, «невелика кількість» солдатів з КНДР вже перемістилися ближче до російсько-українського кордону.

У вівторок, 29 жовтня, речник Пентагону Патрік Райдер заявив про наявність ознак, що Росія може використовувати північнокорейських солдатів у ролі піхоти проти українських військовослужбовців на Курщині. Скільки саме солдатів з КНДР вже перебувають в регіоні, Райдер не уточнив, проте підтвердив, що росіяни залучили щонайменше кілька тисяч бійців.

«Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську», – заявив речник Пентагону.

Втім, Патрік Райдер не підтвердив, що війська з КНДР можуть перебувати безпосередньо на території України. Зазначимо, раніше CNN із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомило про те, що певна кількість північнокорейських солдатів перебувають в Україні.

За словами речника Пентагону, союзники продовжують стежити за ситуацією поблизу російського кордону та проводити консультації, оскільки «це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки».

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала прибуття північнокорейських військовослужбовців на Курщину раніше, 23 жовтня. Загалом, за даними ГУР, окупанти готують близько 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.

Зазначимо, повідомлення про появу північнокорейських підрозділів на боці Росії з’явилися наприкінці вересня. Вже не початку жовтня ЗМІ повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР та дезертирство щонайменше 18 північнокорейських військових за 7 км від кордону з Україною.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей.