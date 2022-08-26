Створення місії формально означатиме, що американська армія бере участь у конкретних бойових задачах на стороні України

Адміністрація президента США Джо Байдена планує в прийдешні тижні оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Надання операції назви означає, що американці офіційно визнають «зусилля США в Україні», на кшталт того як Пентагон назвав місії в Іраку та Афганістані.

Назва місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай передбачає довгострокове цільове фінансування, спеціальну оплату та нагороди для військовослужбовців, які беруть у ній участь.

«Вибір генерала, який, як очікується, матиме дві чи три зірки, відображатиме створення команди, відповідальної за координацію зусиль, перехід від переважно разових зусиль до допомоги українцям протягом багатьох років», – зазначає видання.

Як інформував ZAXID.NET, у День Незалежності України президент США Джозеф Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш безпекової допомоги нашій країні у 2,98 млрд доларів. Допомога у вигляді зброї та обладнання будуть поставлені українцям у межах ініціативи сприяння безпеки.

Зазначається, що із січня 2021 року США виділили понад 13,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад 15,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з 2014 року.