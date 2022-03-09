США мають «кілька об'єктивних причин», через які не підтримують передачу бойових літаків Україні. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише The Guardian.

Кірбі, серед іншого, назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.

«По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону – це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони. Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом», – сказав він.

Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети «земля-повітря» та ПЗРК.

«По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадр повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою», – зазначив спікер Пентагону.

Він додав, що розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

«Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що є альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжимо використовувати ці варіанти», – сказав він.

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що пропозиція щодо передачі літаків від Польщі не є такою однозначною.

«Я думаю, що пропозиція Польщі показує, що існують деякі проблеми, коли йдеться про надання допомоги у сфері безпеки. Ми маємо переконатися, що робимо це правильно», – сказав Блінкен.

За його словами, «виліт з американської бази в Німеччині для польоту в повітряний простір України, викликає серйозні побоювання всього НАТО».

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