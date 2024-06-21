У Пентагоні знають, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони

Україна отримуватиме ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Nasams пришвидшеними темпами після того, як уряд США надав Києву статус пріоритетного продажу даного виду озброєння. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, інформує «Голос Америки» у п’ятницю, 21 червня.

За його словами, у США бачать, що Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру напередодні зими. Відтак, за його словами, Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

«І ви чули, як міністр Остін (міністр оборони США Ллойд Остін – ред.) порушував цю тему минулого тижня. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну», – сказав Райдер.

Пет Райдер зазначив, що на практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватися швидше, щоб «надати їй змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими».

Нагадаємо, що днями стало відомо, що США попри раніше підписаний контракт зі Швейцарією надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Patriot Україні.