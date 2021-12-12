Пентагон протягом останніх двох тижнів фіксує збільшення російських військових біля кордону з Україною

Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців РФ поблизу українських кордонів. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише «Бабель».

За його словами, Пентагон протягом останніх двох тижнів фіксує збільшення російських військових біля кордону з Україною.

«Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останніми днями та тижнями», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну.

Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.