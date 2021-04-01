Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це розповів речник відомства Джон Кібрі на брифінгу для журналістів у середу, 31 березня.

«Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, зокрема порушеннями режиму припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових 26 березня та поранення двох інших», – заявив Кірбі, маючи на увазі обстріл українських позицій російськими окупантами під Шумами.

Крім того, він заявив, що для США відомі українські звіти про переміщення російських військ на кордонах із Україною. При цьому він відмовився відповідати на питання журналіста про неперевірені відео у мережі щодо перекидання російських військ до окупованого Криму, заявивши, що поки не може підтвердити їхню достовірність.

«Ми обговорюємо свою стурбованість з приводу збільшення напруженості з союзниками по НАТО», – відзначив він.

Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. Раніше газета The New York Times із посиланням на власні джерала повідомляла, що Росія стягнула до кордонів із Україною близько 4 тис. військових.