Пентагон відмовився коментувати інформацію про можливу зміну курсу

Міністерство оборони США отримало можливість перенаправити певні види озброєнь та обладнання, призначені для України, назад до американських запасів. Про це в п’ятницю, 8 серпня, повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваних співрозмовників.

Як йдеться, у липні заступник міністра оборони з питань політики США Колбі Елбридж розробив меморандум, який містить норму, що дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських запасів, створених в межах програми фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Джерела зазначають, що, ймовірно, зброя ще не була перенаправлена, однак ця норма може позбавити Україну американського озброєння на мільярди доларів, постачання якого заплановані на найближчі місяці та роки.

Це також підриває USAI – майже десятирічну програму, започатковану спеціально для виділення фінансування Пентагону на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських виробників оборонної продукції.

Попри те що президент США Дональд Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні глибоко занепокоєні передачею озброєння Києву з американських запасів. Це особливо стосується дефіцитних товарів, зокрема ракет-перехоплювачів, систем протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів.

31 липня Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про фінансування, який передбачає виділення приблизно 1 млрд доларів на допомогу Україні в галузі безпеки, включно з 800 млн доларів для USAI в межах щорічного законодавства про бюджет Пентагону, відомого як Закон про національну оборону (NDAA). Однак незрозуміло, чи зброя, вироблена за ці кошти, врешті потрапить до України відповідно до нової політики Пентагону, повідомили джерела CNN.

Пентагон відмовився наразі коментувати цю інформацію.

Окрім USAI, у Пентагону залишається майже 4 млрд доларів фінансування, яке Конгрес схвалив у 2024 році для постачання зброї Україні. За словами співрозмовника телеканалу, Міноборони США, найімовірніше, дозволить повноваженням на це фінансування закінчитися.

Нагадаємо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III, а другий – БМП Bradley.

24 липня Сполучені Штати дозволили продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони та ремонту самохідних гаубиць М109 на загальну суму 330 млн доларів.

5 серпня Держдеп США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, обслуговування та логістики для гаубиць M777 на суму 203,5 млн доларів.