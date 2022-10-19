Допомога включає, серед іншого, боєприпаси для системи HIMARS

У Міністерстві оборони США деталізували, що увійде у новий пакет безпекової допомоги США українцям, який вартуватиме майже 725 млн доларів. Про це пише LB.ua з посиланням на прес-секретаря Пентагону, бригадного генерала Пета Райдера.

За його словами, допомога включає, серед іншого, боєприпаси для системи HIMARS, а також:

23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

5 тис. 155-мм пострілів дистанційних протимінних систем;

5 тис. протитанкових засобів – швидкісних протирадіолокаційних ракет,

понад 200 автомобілів Humvee.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.

15 жовтня президент США Джозеф Байден підписав указ про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів. Кошти підуть, зокрема, на предмети оборонного призначення та послуги Міноборони. Крім того, гроші направлять на військову освіту та підготовку для українських захисників.