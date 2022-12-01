Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів від Міністерства оборони США на системи протиповітряної оборони NASAMS для України. Інформацію про укладення такого контракту опубліковано на сайті Пентагону.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co контракт на суму 1,2 млрд доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України. Роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Нагадаємо, 7 листопада офіційно стало відомо, що перші ЗРК NASAMS прибули в Україну. США пообіцяли надати Україні вісім таких систем.

Системи NASAMS, кожна з яких оснащена ракетами з радіолокаційним наведенням, є достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття малої та середньої дальності приблизно від 29 до 48 км. Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.