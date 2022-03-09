У Пентагоні відхилили пропозицію Польщі передати українцям польські винищувачам МіГ-29 через США. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомив американський телеканал CNN.

6 березня у Білому домі заявили, що працюють із Польщею для передачі польських винищувачів МіГ-29 для України. 8 березня Польща запропонувала передати у розпорядження США всі свої МіГ-29 з розрахунком на подальшу передачу Україні. Кірбі не вважає цю пропозицію обґрунтованою.

«Нам просто незрозуміло, чи є для цього суттєве обґрунтування. Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних логістичних проблем, але ми не вважаємо пропозицію Польщі обґрунтованою», – сказав він.

Кірбі також наголосив, що ідея, яку висунула Польща, надто ризикована, оскільки США та НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між Альянсом та Росією.

Джерела CNN у Білому домі кажуть, що адміністрація президента США Джо Байдена була захоплена зненацька пропозицією Польщі.

CNN зазначає, що польська пропозиція не обговорювалася зі США до її оприлюднення, і польські офіційні особи не обговорювали її з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, коли він нещодавно був у Польщі. Офіційні особи США приватно розглядали можливість відправлення літаків в Україну, але неодноразово зазначали, що це пов'язано зі складними логістичними проблемами.

Нагадаємо, через те, що Росія бомбардує українські міста і вбиває мирних людей, українська влада просить у світової спільноти або закрити небо для України, або надати Україні винищувачі чи засоби протиповітряної оборони.