Провести розслідування щодо обмежень Starlink закликала група сенаторів з Республіканської та Демократичної партій

Двопартійна група сенаторів звернулася до генінспектора Пентагону з проханням провести розслідування щодо обмежень роботи терміналів Starlink та їхньої військової версії Starshield для України. Втім, наглядовий орган міністерства війни відхилив запит та повідомив посадовцям, що не розслідуватиме уповільнення роботи Starlink, повідомило у четвер, 29 жовтня, Associated Press із посиланням на відповідь Пентагону, слова сенаторів та власні джерела.

27 жовтня група з девʼяти законодавців – чотирьох республіканців та пʼятьох демократів – звернулася до генінспектора Пентагону з проханням розслідувати, чи будь-які посадовці Пентагону або інших урядовців США «керували, уповноважували, схвалювали або заздалегідь знали про зміни в домовленостях про обмін розвідувальними даними, можливостях попередження або сервісах Starlink та Starshield, що впливають на Україну».

«Помічник конгресмена заявив, що законодавцям потрібні відповіді на два ключові питання: чи були причетні до цього якісь посадовці уряду США та чи використовував Маск лазівку в системі», – повідомило АР.

Група отримала відповідь Пентагону, що на їхні занепокоєння щодо перебоїв у роботі Starlink для України краще відповісти Військово-повітряним силам. За словами анонімного посадовця конгресу, сенатори розглядають це як відмову інспектора розслідувати діяльність Ілона Маска та Starlink.

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За словами сенаторки Джин Шахін, рішення генерального інспектора викликає занепокоєння. Вона додала, що адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі версії того, що призвело до цих збоїв, та наголосила на необхідності незалежного обліку та перевірки для визначення відповідальності та запобіганню подібного в майбутньому.

На запитання про рішення щодо розслідування, речниця офісу генерального інспектора Моллі Халперн заявила, що наглядовий орган «уважно розглянув запит Конгресу та визначив, що порушені питання найкраще розглядати на рівні департаменту Пентагону». Вона зазначила, що генінспектор може переглянути своє рішення, якщо «зʼявиться нова інформація».

За даними видання, позиція генерального інспектора Пентагону викликає занепокоєння серед законодавців щодо того, що він та інші військові не бажають протистояти впливу Ілона Маска на систему звʼязку в оборонній сфері.

Нагадаємо, 14 жовтня для Сил оборони без попередження обмежили роботу Starlink. Тоді супутниковий звʼязок зникав на швидкості 60–70 км/год, однак уже ввечері його роботу відновили на швидкості до 160 км/год.

За словами президента України Володимира Зеленського, обмеження Starlink є спланованою операцією. Водночас сам Ілон Маск та президент США Дональд Трамп заперечували, що віддавали накази про обмеження. Станом на 24 жовтня роботу Starlink в Україні на швидкості понад 161 км/год відновили.