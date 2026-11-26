ЗРК Patriot

Міністерство оборони США заявило, що працює над нарощенням виробництва зенітно-ракетних систем Patriot та розширенням промислової співпраці з європейськими партнерами та Україною. Про це йдеться у відповіді Пентагону на запит української служби «Голосу Америки».

Водночас Пентагон не підтвердив і не спростував повідомлення про затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

«З самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot. Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині», – заявили у Пентагоні 25 листопада.

У листопаді газета Financial Times повідомила, що міністр оборони США Піт Геґсет досі не погодив постачання Україні 60 ракет до ЗРК Patriot, виділення яких вже затвердив Вашингтон. Постачання цих ракет мало відбутися в період з вересня по грудень 2026 року. За даними видання, ракети вже оплатили європейські партнери.

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20 жовтня, коментуючи питання, чи Пентагон затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, які оплатили країни-союзники, очільник Пентагону Піт Геґсет заявив про обмежені запаси:

«Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити все, що наші власні війська мали їх у максимальній кількості», – сказав міністр.