Речник Пентагону Джон Кірбі та деякі американські аналітики вважають, що потужна битва, яку російська армія в ніч на 19 квітня, може бути лише першим кроком до масштабного наступу. Росія продовжує стягувати війська на Донбас і буде намагатися захопити цей регіон, пише NYT.

Посилення наступу Росії на схід України викликало суперечливі оцінки щодо того, чи справді розпочався наступ за контроль над регіоном, чи масштабний наступ ще попереду.

Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці заявили, що давно страшна «битва за Донбас» почалася після того, як Росія активізувала артилерійські та ракетні обстріли вздовж фронту та просунула сухопутні війська. Втім аналітики вважають, що ці дії були лише прелюдією до набагато більшого нападу на регіон.

«Росіяни продовжують створювати умови для того, щоб в кінцевому підсумку отримати успіх на місцях, застосовуючи більше сил, засобів для операцій, які ще попереду», — вважає речник Пентагону Джон Кірбі.

NYT пише, що коментатори російського державного телебачення називають наступ на Донбас потенційним поворотним моментом у війні, завдяки якому президент Росії Владімір Путін міг би заявити про видимість перемоги, взявши контроль над регіоном.

Нагадаємо, у своїй вечірній промові після дня найінтенсивніших ракетних обстрілів за останні тижні в Україні Володимир Зеленський сказав, що українці продовжуватимуть боротися. «Скільки б туди не загнали російських солдатів, ми будемо воювати. Ми не відмовимося від українського, і нам не потрібно те, що не наше», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ відбили напад росіян у Рубіжному і Попасній.