Хмари від вибухів на російському аеродромі було видно на десятки кілометрів

Сполучені Штати Америки не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому «Саки» в окупованому селищі Новофедорівка на території Криму. Як повідомляє «Європейська правда», про це закритому брифінгу для американських ЗМІ у п’ятницю озвучив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.

«США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому «Саки» в Криму», – цитує представника Пентагону кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін.

Він додав, що Сполучені Штати «не мають нічого, щоб вказувало», що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Пізніше інформація про те, що Штати не давали Україні зброю, якою б вона могла вдарити по авіабазі у Криму, з'явилася на сайті Міноборони США.

«Сполучені Штати не знають, що спричинило вибухи, сказав чиновник. Ясно лише те, що вони завдали значної шкоди російським літакам і боєприпасам, які використовувалися для нападу на Україну», – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони США.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що вибухами знищено дев’ять російських літаків. Цю ж інформацію також підтвердили супутникові знімки пошкодженого аеродрому.

Водночас невдовзі після вибухів американське видання The New York Times із посиланням на анонімні джерела в Міністерстві оборони України повідомило, що до них мають причетність ЗСУ. У Міноборони цю інформацію спростували.

Американські військові вважають, що Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї. Зокрема йдеться про вісім літаків Су-24 і Су-30. Таку ж оцінку раніше називала і британська розвідка.