NASAMS розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon

У Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що впевнено просуваються вперед у цьому питанні.

«Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи», – заявив один з представників оборонного відомства США.

Представник Пентагону додав, що в США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.

NASAMS розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Одна батарея NASAMS зазвичай має 12 пускових установок. Всі ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд. Також до складу батареї входять три РЛС, які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу таким чином, що кожна з трьох РЛС здатна замінити всі інші.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».