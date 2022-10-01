Сили ППО за останні дні збили багато іранських дронів-камікадзе Shahed 136

Безпілотники іранського виробництва, які почала застосовувати у війні в Україні Росія, зазнали численних невдач і не дають Росії значних переваг. Таку оцінку висловила заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер, повідомляє CNN.

У Пентагоні стверджують, що іранські дрони виявилися не такими ефективними, як вважалося раніше.

«Ми вже бачили певні докази того, що БПЛА, пов’язані з поставками з Ірану, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні», – сказала Бейкер.

Вона також наголосила, що іранські безпілотники не виправдали сподівання росіян.

«Я думаю, ідея про те, що вони являють собою певний технологічний прорив, відверто, просто не знаходить підтвердження в отриманих даних», – зазначила представниця Пентагону.

Нагадаємо, наприкінці серпня США заявили, що Росія отримала кілька сотень іранських бойових безпілотників, які вона може розгорнути на полі бою в Україні.

Про перше застосування іранських дронів Shahed 136 на Харківщині стало відомо 13 вересня. Тоді українські воїни його збили.

23 вересня сили української ППО вперше збили іранський безпілотник Mohajer-6, який призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.

Водночас нагадаємо, що кілька російських дронів досягли своєї цілі і призвели до руйнувань. Розпізнати ці апарати можна за характерним звуком.