У Пентагоні розуміють стратегію України в Бахмуті та впевнені, що ЗСУ вже здатні перейти до наступної фази бойових дій. Про це заявив високопосадовець міністерства оборони США.

«Як ви знаєте, ми перебуваємо в дуже тісному спілкуванні з українським керівництвом, українськими Збройними Силами та українським політичним керівництвом і ми розуміємо стратегію, якої вони вирішили дотримуватися», – заявив високопосадовець.

За його словами, військове керівництво США бачить нищівні втрати, яких зазнає РФ, коли війська «Вагнера» кидають у «м’ясорубку», а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону.

«І тому, звичайно, ми розуміємо стратегію України, і ми дуже впевнені, що вони дійсно мають обладнання, яке їм потрібно, і що, оскільки ми допомагаємо їм розмістити ці щойно навчені сили, вони мають можливості перейти до наступної фази», – додав високопосадовець Пентагону.

До слова, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що навесні Україна матиме «дійсно хороший шанс» досягти успіху в результаті нового контрнаступу, скориставшись виснаженням російської армії та новою військовою допомогою від держав Заходу.