Інцидент стався на вул. Стрийській в районі податковоїслужби

У четвер, 3 вересня, патрульна поліція Львова виписала штраф батькам, які разом з двома дітьми перебігали дорогу на шість смуг руху на вул. Стрийській у невстановленому місці. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області на своїй фейсбук-сторінці.

Інцидент стався на вул. Стрийській в районі податкової служби. Поліцейські побачили порушників, коли їхали в машині. Вони зупинились і підійшли до батьків. На відео з бодікамери поліцейського видно мати, яка говорить, що сім’я побігла через дорогу, щоб не запізнитись на службу в церкву.

«Ми мали це зробити, і мала кричала, я кажу – та біжимо швидше, бо служба починається», – сказала вона.

Жінка двічі повторила про спізнення на службу, батько дітей також сказав, що вони йшли в церкву.

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Проте патрульні все одно зробили батькам зауваження і виписали штраф, який, втім, вони ще можуть оскаржити впродовж 10 днів. Постанови про порушення правил дорожнього руху виписали обом батькам.