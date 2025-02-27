Традиційно, процес переведення відбувається в останню неділю березня

У березні 2025 року в Україні знову актуальна тема переведення годинників на літній час. Це стало уже звичкою, однак чи зберігатиметься ця практика надалі, залежить від змін у законодавстві. Верховна Рада ці зміни вже ухвалила, проте президент цей закон досі не підписав.

Якщо ж переведення годинників знову відбудеться, про всяк випадок Liga.net нагадує, як саме і коли.

Коли відбудеться переведення годинників на літній час

Традиційно, процес переведення відбувається в останню неділю березня, і у 2025 році це припадає на 30 березня. О 03:00 за київським часом годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед, тобто на 04:00.

Як правильно перевести годинник

Переведення годинників на літній час – це не складний процес, але важливо його правильно виконати:

якщо у вас механічні годинники, слід вручну перевести стрілки на одну годину вперед о 03:00;

більшість сучасних гаджетів, таких як смартфони і комп’ютери, автоматично змінюють час за допомогою відповідних налаштувань. Тому важливо перевірити, чи активовано цю функцію;

годинники у громадських місцях зазвичай переводяться централізовано.

Переведення годинників в ЄС і в Україні

На початок 2025 року Україна залишається серед країн, що практикують переведення годинників. Проте остаточне рішення може залежати від законодавчих змін. У багатьох країнах вже обговорюється скасування практики переведення годинників. Так, у 2019 році Європейський Союз вирішив відмовитись від літнього часу, дозволивши кожній державі-члену обрати, який час залишити на постійній основі.