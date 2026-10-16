Перехід на зимовий час так і не скасували

Щоосені українці знову переводять годинники на зимовий час, хоча Верховна Рада ще влітку 2024 року ухвалила законопроєкт про скасування сезонної зміни часу. Однак документ так і не набув чинності. Тому восени 2026 року перехід відбудеться за звичним графіком. Коли й на скільки переводити годинники, пишуть «Факти» і Xab.info.

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році

Перехід на зимовий час запланований на ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року. О четвертій годині ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад – на третю.

Завдяки цьому ніч стане на годину довшою. Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв змінюють час автоматично, а механічні годинники й деякі побутові прилади доведеться налаштувати вручну.

Чому в Україні досі переводять годинники

У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201, який передбачав скасування сезонного переведення годинників і встановлення єдиного часу протягом року. Документ ініціював тодішній голова парламенту Руслан Стефанчук.

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Однак ухвалення законопроєкту парламентом не означало, що нові правила почали діяти. Документ передали на підпис президентові Володимиру Зеленському 21 серпня 2024 року, однак станом на 25 вересня 2026 року він не підписаний і не оприлюднений.

Через це передбачене законопроєктом скасування сезонної зміни часу не набуло чинності. Україна продовжує жити за правилами, які передбачають перехід на літній і зимовий час.

Який документ визначає порядок обчислення часу

Порядок обчислення часу в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Вона визначає київський час і правила сезонного переведення годинників.

Отже, попри рішення Верховної Ради 2024 року, підстав для припинення сезонних переходів за описаних обставин немає. Поки закон не набуде чинності, восени годинники переводитимуть на годину назад, а навесні – на годину вперед.

Чому скасування переведення годинників викликає дискусії

Прихильники скасування сезонної зміни часу наголошують, що регулярне зміщення годинникових стрілок може ускладнювати адаптацію організму до нового розпорядку дня. Деяким людям потрібен час, щоб звикнути до змін у режимі сну та активності.

Водночас питання вибору часу, який діятиме протягом усього року, пов’язане з географічним розташуванням України. Через значну протяжність території час сходу й заходу сонця в регіонах відрізняється. Тому дискусія стосується не лише скасування переведення годинників, а й того, який час має залишитися постійним.

Що варто зробити перед переходом на зимовий час

Напередодні 25 жовтня варто перевірити налаштування годинників, які не синхронізуються автоматично. Це стосується настінних і наручних годинників, годинників у побутовій техніці, автомобілях та деяких електронних пристроях.

Також можна заздалегідь поступово змінити режим сну, якщо перехід на новий час зазвичай впливає на самопочуття. Водночас важливо перевірити час відправлення поїздів, автобусів та інших запланованих поїздок у день переходу.