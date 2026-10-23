Завдяки цьому можна буде поспати на годину довше

У жовтні в Україні традиційно переходять на зимовий час. У 2026 році годинники потрібно буде перевести в ніч із суботи на неділю, 25 жовтня. Більше про це пише УНІАН.

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня. О 4:00 за чинним літнім часом годинники потрібно перевести на 3:00. Отже, одна година повториться двічі, а доба триватиме 25 годин.

Завдяки цьому можна буде поспати на годину довше, якщо не змінювати звичного часу засинання та пробудження. Наприклад, якщо лягти спати о 23:00, а прокинутися о 7:00 за годинником, фактична тривалість сну становитиме дев’ять годин.

На більшості сучасних пристроїв годинники переводяться автоматично, якщо ця функція ввімкнена. Механічні годинники потрібно перевести вручну, а на електронних моделях без автоматичної синхронізації, зокрема в побутовій техніці та автомобілях, – перевірити час і за потреби скоригувати його.

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Навіщо переводять годинники двічі на рік

Сезонне переведення годинників запроваджували, щоб повніше використовувати світловий день та заощаджувати електроенергію. Навесні стрілки переводять на годину вперед, завдяки чому темніє пізніше за місцевим часом, а восени – на годину назад.

Однак нині користь від такої практики для економії електроенергії вважають обмеженою. Водночас зміна часу може порушувати звичний режим сну та неспання.

Після переходу на зимовий час Україна повертається з UTC+3 до UTC+2. Це відповідає стандартному для країни зимовому часовому поясу.

Чому Україна не відмовилася від переведення годинників

Сезонну зміну часу в Україні планували скасувати: у липні 2024 року парламент ухвалив законопроєкт №4201, запропонований Русланом Стефанчуком. Згідно з цим документом, країна мала залишатися на одному часі впродовж усього року.

Проте ухвалення законопроєкту Верховною Радою не означало автоматичного запровадження змін. Документ передали на підпис Володимиру Зеленському, але президент його досі не підписав. Тож нові правила не набули чинності, й Україна продовжує переходити на літній і зимовий час.