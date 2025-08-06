У Хмельницькому обмежать рух транспорту на на перехресті вулиць Грушевського – Проскурівська

У центрі Хмельницького тимчасово перекриють рух транспорту через ремонтні роботи на перехресті вулиць Проскурівської та Грушевського. Обмеження діятимуть з 7 по 30 серпня. Про це повідомила пресслужба Хмельницької міськради.

«Рух транспорту буде обмежений у зв’язку з виконанням ремонтних робіт мереж інженерних комунікацій та робіт з облаштування підвищеного пішохідного переходу на перехресті вулиць Грушевського – Проскурівська», – йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Хмельницької міськради:

з 7 по 13 серпня рух автотранспорту перекриють повністю на вул. Грушевського (ділянка від вул. Героїв Майдану до вул. Проскурівської);

з 14 по 30 серпня на ділянці буде частково обмежено рух.

Додамо, що вулиця Проскурівська – центральна вулиця Хмельницького, що пролягає від вулиці Соборної до залізничного вокзалу. Водночас вулиця Грушевського пролягає від вулиці Прибузької до вулиці Олексія Скоблі.