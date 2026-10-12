У центрі Львова три дні перекриватимуть рух через зйомки фільму: перелік локацій
Через зйомки історичного мінісеріалу «Львівська історія» у центрі Львова впродовж тижня перекриватимуть окремі вулиці, а також обмежать паркування. Водіїв просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок, інформує Львівська міськрада.
Рух транспорту перекриватимуть:
13 жовтня (вівторок):
з 12:00 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
14 жовтня (середа):
з 5:30 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика;
з 9:00 до 21:00 — на вул. Дудаєва.
15 жовтня (четвер):
з 8:30 до 20:30 — на перехресті вулиць Мартовича, Григоровича та Поповича;
з 9:00 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика.
Паркування обмежать:
13–14 жовтня (з 18:00 до 18:00):
- Ковжуна (від вул. Дудаєва до вул. Скорика);
- Дудаєва, 5;
- Мартовича (від будинку №2 до №10);
- Поповича (від будинку №1 до №9);
- Григоровича (від будинку №2 до №12).
15 жовтня (з 7:40 до 21:30):
- Мартовича (від будинку №2 до №10);
- Поповича (від будинку №1 до №9);
- Григоровича (від будинку №2 до №12).
Мешканців прилеглих будинків додатково повідомлять про тимчасові обмеження за допомогою оголошень.
Нагадаємо, з 5 до 15 жовтня у Львові знімають масштабний історичний драматичний мінісеріал, який має поки що робочу назву «Львівська історія». Стрічка розповідатиме про події 1914–1921 років та авіацію УГА.