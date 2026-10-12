Обмеження будуть на окремих ділянках вулиць

Через зйомки історичного мінісеріалу «Львівська історія» у центрі Львова впродовж тижня перекриватимуть окремі вулиці, а також обмежать паркування. Водіїв просять врахувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок, інформує Львівська міськрада.

Рух транспорту перекриватимуть:

13 жовтня (вівторок):

з 12:00 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

14 жовтня (середа):

з 5:30 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика;

з 9:00 до 21:00 — на вул. Дудаєва.

15 жовтня (четвер):

з 8:30 до 20:30 — на перехресті вулиць Мартовича, Григоровича та Поповича;

з 9:00 до 18:00 — на вул. Ковжуна, на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Скорика.

Паркування обмежать:

13–14 жовтня (з 18:00 до 18:00):

Ковжуна (від вул. Дудаєва до вул. Скорика);

Дудаєва, 5;

Мартовича (від будинку №2 до №10);

Поповича (від будинку №1 до №9);

Григоровича (від будинку №2 до №12).

15 жовтня (з 7:40 до 21:30):

Мартовича (від будинку №2 до №10);

Поповича (від будинку №1 до №9);

Григоровича (від будинку №2 до №12).

Мешканців прилеглих будинків додатково повідомлять про тимчасові обмеження за допомогою оголошень.

Нагадаємо, з 5 до 15 жовтня у Львові знімають масштабний історичний драматичний мінісеріал, який має поки що робочу назву «Львівська історія». Стрічка розповідатиме про події 1914–1921 років та авіацію УГА.