Втікачами виявилися жителі Дніпропетровщини, Тернопільщини та Закарпаття

Прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали на березі Тиси трьох чоловіків у гідрокостюмах. Одним із них виявився закарпатець, який нещодавно вийшов під заставу за переправлення чоловіків через кордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 грудня, помітивши наряд, порушники спробували втекти. Щоб зупинити їх, прикордонники кілька разів вистрілили вгору.

«Втікачами виявилися жителі Дніпропетровщини, Тернопільщини та Закарпаття. “Водолази” збиралися саме перепливати річку, щоб потрапити в Румунію», – зазначили в ДПСУ.

Одному із затриманих на березі Тиси – жителю Закарпаття – раніше оголошували підозру за спробу переправлення через кордон військовозобов’язаного. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Закарпатець вніс 90,8 тис. грн. і вирішив втікати за кордон.

На затриманих склали протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби.