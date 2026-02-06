Після викриття зловмисника затримали за місцем його проживання

Служба безпеки України затримала 42-річного переселенця з Луганщини, який передавав російським спецслужбам координати для ракетних ударів по Рівненській, Волинській та Тернопільській областях. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловіка дистанційно завербували російські спецслужби. Для отримання «броні» від мобілізації він працевлаштувався на критично важливе підприємство у Тернопільській області.

Контакт із ворогом відбувався через його родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Після вербування агент почав об’їжджати західні області на власному автомобілі з увімкненим відеореєстратором. Він знімав геолокації стратегічних об’єктів, зокрема енергетичної та авіаційної інфраструктури.

Крім того, чоловік фіксував розташування веж мобільного зв’язку та ключових об’єктів «Укрзалізниці» з інтенсивним рухом вантажних ешелонів. Відео та координати він передавав куратору з ГРУ РФ, після чого російська армія планувала нові ракетні удари.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його діяльності, задокументували злочини та затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Особу куратора вже встановила контррозвідка СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.