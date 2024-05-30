Депутати дозволили приватизувати стоянку для літаків у січні 2017 року

У п’ятницю, 31 травня, Ужгородський міськрайонний суд почне розглядати справу проти Ужгородської міської ради, ПАТ «Закарпатінтерспорт» та Йосипа Кречка. Прокуратура вимагає повернути у комунальну власність 0,20 га перону для літаків аеропорту «Ужгород». Стоянку для літаків депутати міськради дозволили приватизувати підприємству, а згодом вона опинилася у власності бізнес-партнера дружини ужгородського міського голови Богдана Андріїва – Йосипа Кречка.

Як йдеться у матеріалах справи, у січні 2017 року на сесії Ужгородської міської ради депутати дозволили ПАТ «Закарпатінтерспорт» приватизувати перон аеропорту «Ужгород». У березні 2017 року товариство перепродало ділянку Йосипу Кречку.

«При розпорядженні ділянкою міськрада знехтувала положеннями Земельного та Повітряного кодексів України щодо заборони відчуження земель авіаційного транспорту, адже такі не можуть вибувати із комунальної власності. Крім того, перебування цієї ділянки у приватній власності створює загрозу авіаційній безпеці та безпеці польотів, а також може призвести до припинення дії сертифікату експлуатанта ужгородського аеропорту», – розповіли 30 травня у Закарпатській обласній прокуратурі.

В суді прокуратура просить визнати недійсними рішення Ужгородської міської ради, договори купівлі-продажу, скасувати реєстрацію права власності на нерухоме майно та повернути ділянку у власність громади міста.

Додамо, що за даними Youcontrol, власником ПАТ «Закарпатінтерспорт» є колишній депутат Закарпатської обласної ради від Партії регіонів, екс-голова Громадської ради при Закарпатській ОДА за президентства Віктора Януковича Федір Харута. У свою чергу, Йосип Кречко є бізнес-партнером дружини мера Ужгорода Богдана Андріїва. Зокрема, він очолює ПрАТ «Закарпатавтотранс», частку в якому має Влада Андріїв.

Нагадаємо, у грудні 2023 року прокуратура оголосила підозру екс-працівниці Ужгородської міської ради, через яку у приватну власність перейшли 70 земельних ділянок аеропорту «Ужгород» загальною вартістю 11,3 млн грн.