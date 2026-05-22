Мадяр зазначив, що Будапешт готовий до нового етапу у відносинах з Києвом

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Закарпатській області понад 100 тис. угорців нібито не мають базових прав людини, зокрема права на «адміністративну автономію». Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, оприлюдненому 22 травня.

На запитання журналістів, чи вважає Угорщина українців «героями, які зупинили російський наступ», Мадяр зазначив, що кожна країна, включно з Україною, має право та обов’язок захищати свою територіальну цілісність та незалежність. Однак, за його словами, «ситуація в Угорщині унікальна».

«В Україні проживає угорська меншина, яка не має базових прав. У Центральній Європі у 2026 році! Ідеться про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У Закарпатті понад 100 тис. угорців живуть без базових прав людини», – сказав угорський прем’єр.

Мадяр зазначив, що Будапешт готовий до нового етапу у відносинах з Україною за умови забезпечення цих прав для угорської громади.

«Життя наших земляків у країні, яка вже п’ять років перебуває у стані війни, і без того дуже складне. Ми домовилися з українцями розпочати технічні переговори з цього питання. Ми виклали нашу позицію в 11 пунктах», – додав Петер Мадяр.

Він пригадав, що українсько-угорські переговори вже стартували, і в Будапешті «спостерігатимуть за їхнім розвитком».

«Якщо вони дадуть результати, ми зможемо вести переговори на вищому рівні. І якщо ці переговори будуть успішними, я зустрінуся з президентом Зеленським в одному з міст Закарпаття, щоб відкрити нову главу в наших відносинах», – сказав Мадяр, додавши, що це є «обов’язковою умовою» для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Окрім цього, він визнав, що Росія становить «беззаперечну» загрозу для всієї Європи, але не виключив, що після завершення війни між РФ та Україною європейські країни можуть повернутися до закупівель російських енергоносіїв.

«Я вважаю, що коли війна закінчиться, вся Європейська Унія повернеться до закупівлі російського газу, бо він дешевший. Це диктують конкурентоспроможність, географія. Просто. Але ви самі побачите. Я не можу передбачити всього, але таке у мене відчуття», – пояснив Мадяр.

До слова, 22 травня МЗС України повідомило, що Андрій Сибіга та його угорська колега Аніта Орбан провели першу особисту зустріч після формування нового угорського уряду.



Міністри підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня та домовилися провести другий раунд наступного тижня, зазначили у міністерстві.

Як писав ZAXID.NET, Петер Мадяр 28 квітня провів зустріч із мером Берегового Золтаном Бабяком. Під час розмови вони обговорили підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною та Угорщиною. Баб’як наголошував, що на Закарпатті немає утисків угорської національної спільноти.