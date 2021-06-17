Гордон заявив, що Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним щодо нібито «здачі» Маріуполя

Адвокати п’ятого президента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка подали до Шевченківського райсуду на журналіста Дмитра Гордона. Про це повідомив у Facebook адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

Зазначимо, що Дмитро Гордон в ефірі програми «Свобода слова» 7 травня заявив, що керівництво України «здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь». Він стверджував, що Порошенко нібито домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про те, щоб здати Маріуполь.

Натомість адвокати Петра Порошенка заявили, що бойовики захопили Маріуполь в травні 2014 року, до президентських виборів, але місто остаточно звільнили за тиждень після прийняття ним присяги.

«Жодного наказу про залишення українською армією Маріуполя і виведення військ не було. Відразу після скандального ефіру, коли багато коментаторів вказували Гордону на очевидну неправдивість його слів, він публічно відмовився визнати свою неправоту і випустив відео, в якому стверджував, що готовий з’явитися в суд», – повідомив Новіков.

За словами адвоката, від Гордона хочуть, щоб він визнав недостовірною інформацію, яку поширив.

«Вибачення Дмитра Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування», – цитує адвоката прес-служба «Європейської солідарності».

Зазначимо, що сам Дмитро Гордон у своєму відеозверненні заявив, що «із задоволенням» судитиметься з Петром Порошенком.

«У будь-якому випадку суд з Петром Олексійовичем Порошенком стане захоплюючим видовищем, за яким в онлайн-режимі спостерігатимуть мільйони людей в усьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, кращий за який придумати важко. Петре Олексійовичу, із задоволенням з вами посуджуся. Судитися так судитися. Тисну руку, Петре Олексійовичу, обіймаю!», – заявив журналіст.

Нагадаємо, Маріуполь, місто з півмільйонним населенням і найбільший морський порт на Азовському морі, було звільнено від російських окупантів 13 червня 2014 року силами добровольчого батальйону Азов за підтримки підрозділів ЗСУ.