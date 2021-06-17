Порошенко подав до суду на Гордона за слова про здачу Маріуполя
Від Гордона хочуть, щоб він визнав недостовірною інформацію, яку поширив
Адвокати п’ятого президента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка подали до Шевченківського райсуду на журналіста Дмитра Гордона. Про це повідомив у Facebook адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.
Зазначимо, що Дмитро Гордон в ефірі програми «Свобода слова» 7 травня заявив, що керівництво України «здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь». Він стверджував, що Порошенко нібито домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про те, щоб здати Маріуполь.
Натомість адвокати Петра Порошенка заявили, що бойовики захопили Маріуполь в травні 2014 року, до президентських виборів, але місто остаточно звільнили за тиждень після прийняття ним присяги.
«Жодного наказу про залишення українською армією Маріуполя і виведення військ не було. Відразу після скандального ефіру, коли багато коментаторів вказували Гордону на очевидну неправдивість його слів, він публічно відмовився визнати свою неправоту і випустив відео, в якому стверджував, що готовий з’явитися в суд», – повідомив Новіков.
За словами адвоката, від Гордона хочуть, щоб він визнав недостовірною інформацію, яку поширив.
«Вибачення Дмитра Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування», – цитує адвоката прес-служба «Європейської солідарності».
Зазначимо, що сам Дмитро Гордон у своєму відеозверненні заявив, що «із задоволенням» судитиметься з Петром Порошенком.
«У будь-якому випадку суд з Петром Олексійовичем Порошенком стане захоплюючим видовищем, за яким в онлайн-режимі спостерігатимуть мільйони людей в усьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, кращий за який придумати важко. Петре Олексійовичу, із задоволенням з вами посуджуся. Судитися так судитися. Тисну руку, Петре Олексійовичу, обіймаю!», – заявив журналіст.
Нагадаємо, Маріуполь, місто з півмільйонним населенням і найбільший морський порт на Азовському морі, було звільнено від російських окупантів 13 червня 2014 року силами добровольчого батальйону Азов за підтримки підрозділів ЗСУ.