Приміщення на вулиці Львівській у Рокитному продали з аукціону за 12 млн грн

У понеділок, 17 березня, відбувся аукціон з продажу приміщення податкової служби в смт Рокитне Сарненського району. За лот, початкова вартість якого становила 1 грн, змагалися 15 учасників. Переможною стала ставка підприємця Ігоря Богданця, який запропонував 12 млн грн.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило на продаж адміністративну будівлю в Рокитному 19 лютого 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1 грн. В описі вказали, що приміщення площею 330 м2 розташоване на вулиці Львівській й тривалий час не використовується за призначенням.

Як ZAXID.NET уточнили організатори торгів, адмінбудівля належить Головному управлінню Державної податкової служби у Рівненській області. Оскільки вона тривалий час пустує, а її балансова вартість дорівнює нулю – її оцінили в 1 грн.

Онлайн-аукціон відбувся 17 березня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли 15 учасників. Переможною стала ставка Ігоря Богданця, який запропонував за об’єкт 12 млн грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, Ігор Богданець зареєстрований як ФОП із вересня 2022 року в смт Рокитне. Займається постачанням готових страв.