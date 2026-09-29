На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики

У селі Пирятин Дубенського району під час чищення колодязя загинув 44-річний чоловік. 74-річний односелець намагався йому допомогти та травмувався. Пенсіонера госпіталізували. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Трагедія сталася у понеділок, 28 вересня, близько 16:50. За даними слідства, чоловіки чистили колодязь глибиною близько 25 метрів. У цей час обірвався трос і 44-річний мешканець Пирятина впав на дно. Йому намагався допомогти 74-річний односелець, однак він також упав у колодязь.

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«Обох чоловіків дістали рятувальники. У результаті події 44-річний загинув. Старшого з травмами та переохолодженням госпіталізували до медичного закладу», – повідомили правоохоронці.

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Місце події (фото поліції)

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку.

Поліція закликає не проводити небезпечні роботи без відповідних навичок та дотримання вимог безпеки. У разі надзвичайної ситуації правоохоронці радять не намагатися самостійно рятувати потерпілих, а телефонувати за номерами 101, 102 або 112.