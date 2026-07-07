Дискусія відбулася на тлі розгляду поправок до щорічного звіту Європейського парламенту щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС

У Європейському парламенті під час пленарного засідання, присвяченого обговоренню щорічного звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі, однією з головних тем стала Волинська трагедія, а також питання ставлення України до Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії (УПА) та їхнього сучасного вшанування. Під час дебатів польські євродепутати зробили низку українофобських заяв і вчергове наголосили, що європейська інтеграція України має передбачати не лише проведення реформ і боротьбу з корупцією, а й переосмислення складних сторінок історії. Дебати відбулися напередодні голосування за звіт щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. Звіт підготував депутат Європарламенту Міхаель Галер, який висловив жаль, що під час дебатів замість самого процесу вступу увага була зосереджена на вшануванні пам’яті УПА.

У питанні Волинської трагедії рідкісну одностайність продемонстрували представники польської владної коаліції та опозиційної партії «Право і справедливість». Виступаючи від імені своїх політичних груп, депутат від Європейської народної партії Анджей Галицький та представник фракції Європейських консерваторів і реформістів Міхал Дворчик наголосили, що членство в ЄС передбачає повагу до історичної правди та відмову від героїзації осіб і організацій, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини проти польського населення.

Анджей Галицький заявив, що в європейській спільноті «не можна прославляти тих, хто будував свою діяльність на боротьбі з меншинами та вчиняв дії геноцидного характеру». Звертаючись до України, він наголосив: «Якщо ви хочете бути частиною нашої спільноти, ви повинні поважати цінності, викладені у статті 2 Договору про Європейський Союз». За словами євродепутата, у Європейському Союзі «немає місця для героїзації злочинців», а кошти ЄС не повинні використовуватися для фінансування військових підрозділів, які носять імена осіб, відповідальних за геноцид.

У схожому тоні виступив Міхал Дворчик. Він заявив, що європейська інтеграція означає не лише адаптацію законодавства до норм ЄС, а й «вірність історичній правді, повагу до жертв та мужність чесно дивитися на власне минуле». Дворчик розкритикував рішення присвоїти одному з підрозділів Збройних сил України назву на честь Героїв УПА, заявивши, що «не може бути згоди на героїзацію організацій і середовищ, відповідальних за воєнні злочини». Він також закликав Україну засудити ідеологію УПА, забезпечити проведення повних ексгумацій польських жертв Волинської трагедії та їхнє гідне перепоховання.

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Найжорсткішу заяву зробив депутат Європарламенту від партії «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик. Він заявив, що «Польща не допустить вступу України до Європейського Союзу з УПА і Бандерою на чолі». Під час свого виступу він також розповів про історію власної родини, яка, за його словами, була змушена тікати від підрозділів УПА.

Євродепутат від «Лівиці» Кшиштоф Смішек закликав як українську, так і польську владу припинити цю суперечку.

«Націоналізм убиває, коли солдати проводять етнічні чистки в ім'я своєї ідеології, ігноруючи права людини, на яких побудована сучасна Європа. Націоналізм убиває, коли багато десятиліть потому цинічні політики використовують історичну політику, щоб грати на емоціях своїх виборців, руйнуючи таким чином європейську єдність перед обличчям смертельної небезпеки з боку Росії. Яка ж іронія, що ті самі політики, які найгучніше говорять про безпеку та потребу холодного розрахунку, так легко піддаються на провокації й впадають у істерику, тоді як на фронті в Україні вирішується доля нашого континенту. Це не вперше крайні праві доводять, що саме вони є найбільшим союзником Росії і водночас найбільшою небезпекою для Європи. Ви помітили, що вони весь час говорять про Україну і майже взагалі не говорять про Росію? Випадковість? Добрі відносини між нашими країнами – це основа безпеки Європи. Інакше в майбутньому нам доведеться продовжувати цю дискусію, але вже російською мовою», – наголосив він.

Водночас частина депутатів виступила проти такого підходу. Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що не заперечує трагедії жертв Волині, однак наголосила, що саме після подібних історичних трагедій виникла ідея європейської інтеграції. Вона дорікнула Мулярчику, що замість пошуку порозуміння між Польщею та Україною він загострює історичний конфлікт. На її думку, в нинішній геополітичній ситуації це відповідає інтересам Росії та Володимира Путіна, адже послаблює єдність держав, які підтримують Україну.

До компромісу між Києвом і Варшавою закликала також литовська депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене. Вона заявила, що історичний конфлікт необхідно вирішувати конструктивно, додавши: «Армія Крайова ніколи не буде героєм в Україні так само, як УПА ніколи не буде героєм у Польщі». За її словами, нинішнє загострення суперечки є небезпечним і вигідне лише Росії.

Міхал Кобосько заявив, що відповідальність за нинішнє загострення лежить на обох сторонах – як на українській, так і на польській владі. За його словами, Польща та Україна мають спільний стратегічний інтерес, тому «або разом переможуть, або разом програють усе».

Депутат Європейського парламенту від Німеччини («Союз 90 / Зелені») Сергій Лагодинський дорікнув проросійській європарламентарці Анні Брильці, яка звинуватила українську владу в корупції та у тому, що не будучи членом ЄС, Україна користується всіма правами, які мають країни-члени.

«Ви стояли тут і казали, що Україна не несе витрат, Україна не платить. Україна робить надзвичайні речі на відміну від цих людей, які живуть собі тут у мирі. А там на голови українців скидують бомби, а вони готуються до членства в ЄС, вони виконують своє домашнє завдання, реформують країну, борються з корупцією. Так – не все досконало. Але перед тим, як будете їх звинувачувати, пам’ятайте, що вони там воюють за життя своїх дітей. Ви зробіть своє домашнє завдання! Це надзвичайні часи, це надзвичайні жертви. І ми також повинні бути надзвичайними у нашій підтримці України. Сьогодні не йдеться про жертв з минулого, йдеться про жертв, яких сьогодні вбиває Росія», – зазначив Лагодинський.

Дискусія відбулася на тлі розгляду поправок до щорічного звіту Європейського парламенту щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. Польські депутати з різних політичних груп подали низку поправок, які стосуються Волинської трагедії, діяльності УПА та українсько-польського історичного діалогу. Найбільші шанси на підтримку має компромісна поправка, підготовлена Анджеєм Галицьким разом із доповідачем Міхаелем Галером. Вона передбачає негативну оцінку рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА як такого, що суперечить європейським цінностям. Окремо депутати від партії «Право і справедливість» внесли чотири власні поправки, одна з яких пропонує зазначити у звіті, що Українська повстанська армія, на думку авторів цієї поправки, є організацією, яка спиралася на нацистську ідеологію.

Повний запис пленарного засідання сесії Європейського парламенту за вівторок, 7 липня, можна переглянути тут.