Групи учасників акції намагалися пройти до Офісу президента

У день восьмої річниці початку Революції гідності та Свободи у центрі Києва біля будівлі Офісу президента сталися сутички між учасниками акції та правоохоронцями. Кілька сотень учасників ходи намагались потрапити до ОП, але поліція не дала цього зробити. Про це повідомляє «Громадське».

Як повідомляється, акцію для відзначення річниці початку Революції Гідності та вшанування її героїв організував «Рух опору капітуляції» та представники партії «Демократична сокира». На заході планували «обговорення ситуації, в якій опинилася країна», маючи на увазі останні події щодо розслідування справи «вагнерівців».

Ще перед початком акції учасники акції вивісили банер із зображенням президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрієм Єрмаком. На ньому був надпис «Брехня принижує – захистимо гідність».

На Майдані активісти розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком. фото Гео Лероса / Telegram)

Після акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні учасники близько 18:35 прийшли до Офісу президента. На чолі колони розгорнули банер з написом «Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають». Її учасники мали в руках національні стяги та прапори з написом «Революція Гідності». Учасники однієї з коробок колони розгорнули банер з гаслом «Імпічмент», зазначає кореспондент LB.ua.

фото Олександра Рудоманова / LB.ua

Однак до будівлі не дійшли через невеликий кордон поліції. Вони почали просити поліцію пропустити їх на територію до будівлі ОПУ.

Як інформує «Українська правда», невелику частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону не пускали. Правоохоронці також закликали учасників мітингу «не порушувати публічний порядок та безпеку».

Територію за парканом посилили правоохоронцями. Групи учасників акції намагалися пройти до Офісу президента. Люди скандували «Пропускай!».

Під Офісом президента почалися сутички — активісти «Руху опору капітуляції» намагаються прорватися через кордон поліції pic.twitter.com/w9h6NCweBF — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

Учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

Тим часом у поліції повідомили, що заходи з нагоди Дня гідності та свободи в столиці 21 листопада пройшли без грубих порушень. Зазначається, що для безпеки учасників і запобігання провокаціям охорону громадського порядку забезпечували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії.

Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів.

Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші відмовилися.

У День Гідності та Свободи Україна відзначає початок двох революцій – Помаранчевої у 2004 і Євромайдану у 2013.