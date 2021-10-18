Медики швидкої повернули до життя футболіста на полі, але в лікарні він помер

У Заліщиках на Тернопільщині в суботу, 16 жовтня, на футбольному полі під час гри помер 56-річний футболіст Михайло Руданський. Гра відбувалася між ветеранськими командами – тернопільською «Нивою» та заліщицьким «Дністром».

Михайлу Руданському стало недобре на 20-ій хвилині матчу. Подробиці смерті повідомляє видання «Номер Один». Трагедія трапилася під час футбольного турніру у Заліщиках, який був присвячений пам’яті колишнього футболіста Петра Дідика.

Лікар, який був присутній на стадіоні, надав першу медичну допомогу. Медики швидкої допомоги робили усі реанімаційній дії, щоби врятувати життя чоловіка. За словами очевидців, після цих заходів, він подавав ознаки життя, тому швидка забрала його до лікарні. Однак у закладі остаточно підтвердили смерть чоловіка.

Про нещасний випадок з гравцем ветеранської команди «Ниви» Михайлом Руданським повідомляє й Асоціація футболу Тернопільщини.

«Михайло Руданський користувався повагою футбольної спільноти, був справжнім професіоналом, щирою і позитивною людиною. Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю та друзями Михайла Руданського та глибоко сумуємо з приводу його смерті. Світла пам’ять про цю чудову людину завжди житиме в наших серцях», – йдеться в повідомленні Асоціації футболу Тернопільщини.

Після того, як швидка допомога забрала гравця в лікарню, організатор гру припинила. Також скасували і турнір в пам'ять гравців «Ниви» та «Дністра».