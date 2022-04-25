У місті Кремінна на Луганщині стався вибух побутового газу в будівлі міського виконкому. У цей час там відбувалося засідання поставленого російськими окупантами «мера». За інформацією, яку повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, внаслідок вибуху є багато загиблих та поранених. Він повідомив, що вибух стався близько 15:00.

За інформацією Геращенка, у приміщенні в момент вибуху був присутній так званий «народний мер» Кремінної з представниками силових структур.

«Кажуть, що всі, хто зрадив присязі на вірність Україні, загинули», – написав Геращенко.

Також інформацію про вибух ввечері 25 квітня в ефірі телемарафону підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомила «Українська правда».

«У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти», – розповів Гайдай.

За інформацією полковника ЗСУ Анатолія Кравчука, вибухів було два.

«Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які служили окупантам вірою і правдою, ну вобшем старались хлопці не на шутку і це при тому, що Кремінна відома тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ОТГ Володимира Струка. Як бачимо, його сумна доля нічому не навчила інших колоборантів... Висновки треба робити своєчасно...», – написав Анатолій Кравчук.

Щоправда, про цей випадок Сергій Гайдай під час телемарафону не згадав.

За словами очільника області, на вільних територіях Луганщини вдалося частково відновити електроенергію. Також він повідомив, що українські захисники тактично відійшли від Новотошківського.

За його словами, ворог продовжує здійснювати спроби прорватися в Рубіжному та Попасній, бої там тривають. У Рубіжному більша частина міста під окупантами, вільну частину постійно обстрілюють.