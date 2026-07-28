Під час обшуків вилучили майна на 50 млн грн

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з БЕБ викрили на околиці міста Жовква на Львівщині підпільну тютюнову факбрику, де виготовляли близько 70 тис. пачок сигарет на добу.

Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, підпільне виробництво розташовувалося в промзоні на околиці Жовкви, складські приміщення були обладнані промисловими лініями, а цехи забезпечені сировиною, поліграфією, фільтрами та іншим майном.

«На Львівщині виготовляли цигарки без фільтрів, виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тис. пачок сигарет на добу», – йдеться в повідомленні ДСР.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На підпільному виробництві на Львівщині правоохоронці вилучили майна на 50 млн грн:

27 тис. пачок сигарет,

1 тонну тютюну (сировина),

74 коробки з фільтрами до сигарет,

3 піддони пакувального матеріалу,

302 рулони сигаретного паперу, фольги, пакувальної плівки.

Також вилучили виробничі лінії фабрики, генератори, мобільні телефони, чорнові записи, гроші.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.