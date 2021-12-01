Під час обшуків у будинку народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви знайшли готівки на 15 млн грн, злитки золота та картини. Зокрема, на одній із них він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Про це повідомляє Bihus.Info із посиланням на джерела у правоохоронних органах, які й передали журналістам відповідні фото з обшуків.

Так, у нардепа виявили понад 1,1 млн грн та 500 тис. доларів США (майже 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн в автомобілі. Крім того, під час обшуків знайшли багато золотих злитків на суму понад 1 млн грн. Журналісти зазначають, що нічого із знайденого під час обшуків у декларації Кива не зазначав.

Зокрема, у Киви також знайшли кілька картин, які раніше продавала у Facebook керівниця проросійського сайту «Страна.ua» Світлана Крюкова. Зокрема, на одній нардеп разом зі Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображений в образі героїв радянського фільму «Кавказька полонянка», а на іншій – в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

фото Bihus.Info

Обшуки відбувалися у будинку Киви, розташованому в селі Козин, що під Києвом. Пізніше розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що цей вартістю майже 21 млн грн у декларації нардепа також не вказаний. Журналісти ідентифікували маєток завдяки фото та відео, які оприлюднив колеги Киви по фракції Вадим Рабінович.

Самі ж слідчі дії проводили в межах справи про незаконне поводження зі зброєю. Ще 16 жовтня Ілля Кива опублікував відео, в якому «відсвяткував» роковини вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери. На записі проросійський політик проголосив себе «лідером антифашистського руху», а після цього – випустив автоматну чергу у повітря у публічному місці та влаштував феєрверк. Через відео із стріляниною проти Киви порушили справу 26 жовтня.