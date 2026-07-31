ДБР вже здійснило понад 60 обшуків у ТЦК

Державне бюро розслідувань підбило проміжні підсумки масштабних обшуків у ТЦК та СП у межах операції «Чесний призов». Правоохоронці оголосили 15 підозр посадовцям ТЦК та правоохоронцю. Про це у п'ятницю, 31 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

У межах операції «Чесний призов», яка ще триває, ДБР виявляє факти втручання в державний реєстр «Оберіг», сприяння ухиленню від мобілізації, фіктивного бронювання, штучного завищення показників мобілізації, а також насильства щодо цивільних.

Слідчі ДБР уже провели 61 обшук у межах 17 кримінальних проваджень та оголосили 15 підозр. Під час слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони, військово-облікові документи та матеріали з інформаційних систем, які можуть свідчити про причетність фігурантів до вчинення злочинів.

Наразі підозри отримали 14 посадовців ТЦК Києва, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також один правоохоронець.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Операція "Чесний призов" залишається в активній фазі. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів, встановлення повного кола причетних та перевірка інших можливих епізодів. Наведені результати не є остаточними. Нову інформацію ДБР оприлюднюватиме поетапно – після завершення відповідних слідчих дій та в обсязі, який не зашкодить досудовому розслідуванню», – зазначили у ДБР.

Нагадаємо, 30 липня ДБР повідомило про проведення операції «Чесний призов», у межах якої запланували обшуки у понад 100 ТЦК та СП. Того ж дня слідчі повідомили перші результати. Правоохоронці викрили втручання в систему «Оберіг» посадовцями ТЦК у Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Крім того, вони викрили випадки насильства з боку військовослужбовців ТЦК щодо цивільних.