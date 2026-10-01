Свої послуги прикордонник оцінив у 7 тис. доларів

Правоохоронці викрили 31-річного начальника групи охорони державного кордону, який вимагав 7 тис. доларів за переведення військовослужбовця з району активних бойових дій до тилового прикордонного підрозділу. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у ДБР в четвер, 1 жовтня, інспектор обіцяв вплинути на посадовців Західного регіонального управління ДПСУ.

«Домовилися, що 4 тис. доларів військовослужбовець передасть до переведення, ще 3 тис. доларів – після. Прикордонника затримали після отримання першої частини коштів», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

Сержанту інкримінують вимагання хабаря за вплив на прийняття рішення службовцями (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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