Раніше суд відправив народного депутата Олександра Дубінського під цілодобовий домашній арешт

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Олександра Дубінського, якого підозрюють у підробці документів для виїзду з України. Про це повідомила прес-служба ДБР у п’ятницю, 10 листопада.

Пре служба відомства не називає імені, але наведені дані дають підстави зрозуміти, що йдеться саме про нього.

Нардеп підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 ККУ). Підозру він отримав 8 серпня.

ДБР спільно зі СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон.

«У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець», – повідомили в ДБР.

У ДБР також повідомили, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 листопада народний депутат України Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Правоохоронці не називали імені підозрюваного, проте сам Олександр Дубінський ввечері 3 листопада підтвердив, що отримав підозру.

До цього, 1 листопада, правоохоронці провели у нього низку обшуків. Тоді повідомлялося, що вони перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон у змові з іншими людьми.

Пізніше ДБР оприлюднило розмову нардепа Дубінського з ухилянтом щодо виїзду за кордон. Скандальний депутат провів інструктаж для брата своєї цивільної дружини, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому установу.

6 листопада, у Печерському районному суді Києва Олександру Дубінському обрали запобіжний захід у справі про організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт.