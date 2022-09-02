Під час пожежі біля Львова згорів склад з продуктами
За інформацією очевидців, пожежа сталася на території сховища з фруктами
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У селі Давидів поблизу Львова сталася пожежа на території складу з продуктами. Пожежа трапилась увечері четверга, 1 вересня.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу в Давидові надійшло о 19:30. Пожежа виникла в цегляній будівлі критій металевою бляхою, розміром 73×12 м. До місця події виїхали рятувальники понад 40 рятувальників зі Львова та інших ближніх містечок.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику пожежа охопила значну площу будівлі та швидко поширювалась. О 20:51 вогнеборці локалізували пожежу, та о 22:26 ліквідували.
Внаслідок пожежі вогнем знищено дах, 3 холодильні установки та продукти харчування. Очевидці пожежі стверджують, що загорання сталось на території складу з фруктами.
Причини та обставини пожежі встановлюються.
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