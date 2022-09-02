Пожежу гасило понад 40 рятувальників

У селі Давидів поблизу Львова сталася пожежа на території складу з продуктами. Пожежа трапилась увечері четверга, 1 вересня.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу в Давидові надійшло о 19:30. Пожежа виникла в цегляній будівлі критій металевою бляхою, розміром 73×12 м. До місця події виїхали рятувальники понад 40 рятувальників зі Львова та інших ближніх містечок.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику пожежа охопила значну площу будівлі та швидко поширювалась. О 20:51 вогнеборці локалізували пожежу, та о 22:26 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах, 3 холодильні установки та продукти харчування. Очевидці пожежі стверджують, що загорання сталось на території складу з фруктами.

Причини та обставини пожежі встановлюються.