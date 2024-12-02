Внаслідок пожежі загинули 85-річна жінка та її 48-річний син

Пожежа сталася в обід у понеділок, 2 грудня, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Вовчинецька в Івано-Франківську. Внаслідок надзвичайної події загинули 85-річна жінка та її 48-річний син.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, вогонь охопив захаращену сміттям квартиру на першому поверсі.

Через сильне задимлення, рятувальники вивели на свіже повітря з верхніх поверхів дитину з ще одним мешканцем будинку.

«Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох потерпілих, яких відразу передали працівникам швидкої, але медики констатували їхню смерть. Загиблими виявилися 85-річна мати та її 48-річний син», – зазначили в ДСНС.

Усі обставини пожежі встановлюють правоохоронці.