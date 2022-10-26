Роботи з облаштування громадського простору продовжать після укладання договору з археологами

Під час демонтажу аварійної підпірної стінки та облаштування схилу біля Органного залу на вулиці Бандери у Львові виявили людські кістки. Про це розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Станом на зараз біля Органного залу, де ми облаштовуємо простір, виявлені кіски. Ми запросили рятувальну археологічну службу, вони забрали їх на дослідження. Ми з ними укладаємо договір для супроводу проекту. Тому зараз роботи не проводимо, укладаємо договір і продовжуємо вже спільно з археологами», – сказав Микола Власюк.

Він додав, що на ділянці вулиці Бандери біля Органного залу проведені роботи з підведення водопроводу, каналізації, підготовлені системи для влаштування ливневої каналізації, проведено демонтаж первинної підпірної стінки, триває підготовка до облаштування дорожнього покриття та схилу.

Роботи планують завершити кінця року. Раніше планувалось, що роботи, які виконує фірма «Онур» в межах реконструкції вулиці Бандери, завершать до 15 жовтня.

25 серпня у Львові розпочали демонтаж аварійної підпірної стінки на перехресті вул. Бандери – Дорошенка – Чупринки. Замість неї тут облаштують пологий зелений схил із громадським простором.