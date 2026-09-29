Андрій Свищо є радником голови Сокільників

Під час засідання Львівської районної ради, у вівторок, 29 вересня радник голови Сокільників Андрій Свищо спілкувався у телеграмі із забудовником Романом Городечним щодо перебігу сесії. На фото, які зробили мешканці громади, видно, що Свищо питає Городечного чи приєднуватися на засідання та пропонує «підняти градус» під час засідання.

Йдеться про сесію Львівської районної ради, на якій мали розглянути питання зміни меж Сокільників. Напередодні профільні комісії райради не погодили винесення цього питання на сесію.

Під час засідання мешканці громади помітили радника голови Сокільників Андрія Свища, який спілкувався з Романом Городечним у месенджері WhatsApp. Городечний разом із дружиною Юлією володіє частиною земель, які планують забудувати. Зокрема, ZAXID.NET раніше писав щонайменше про близько 20 га земель, пов’язаних із подружжям Городечних та компанією «Сокіл-Л».

Андрій Свищо на сесії райради. Фото мешканців громади

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У листуванні видно, що Свищо повідомляє Городечному про присутність депутатів на засіданні, питає чи долучатися йому та пропонує «підняти градус».

Далі переписка Свища і Городецького виглядала так:

Свищо: «Зайти мені на сесію, підняти градус?)»

Городечний: «Ага)»

Свищо: «42 явка». «Опоненти на місці)»

фото мешканців громади

Також Роман Городечний просить Свища організувати зустріч із технічними спеціалістами щодо будівництва майбутніх очисних споруд: «Хотів би попросити на завтра-післязавтра узгодити онлайн-зустріч технічних спеціалістів з вашої та нашої сторони для уточнення технологічної та фінансової моделі очисних».

Андрій Свищо є радником голови Сокільників Тараса Сулимка. Він представляв позицію Сокільницької сільради під час попередніх засідань профільних комісій районної ради щодо розширення меж села.

ZAXID.NET намагався отримати коментар Андрія Свища щодо його спілкування з Романом Городечним, адже виникають запитання чому радник голови Сокільницької ОТГ узгоджує питання у темі Сокільників із власником земель, на яких планується скандальна забудова. Однак під час першої телефонної розмови, коли Свищо почув, хто телефонує, то одразу ж сказав, що не має часу. Під час повторного дзвінка Андрій Свищо вже не відповів.

47-річний Андрій Свищо – колишній директор «Львівелектротрансу», якого звільнили у 2021 році через підозру у розтраті бюджетних коштів. Кілька років він через суд намагався поновитися на посаді, однак безуспішно. У лютому 2023 року Франківський рай суд закрив провадження за термінами давності, однак Львівський апеляційний суд цю ухвалу скасував і відправив справу на повторний розгляд.

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л».

Водночас навколо розширення Сокільників тривають суди. Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, а поліція розслідує можливу незаконну зміну його меж. Слідчі перевіряють причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень. Наразі жодній особі підозру в цій справі не оголошено.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.