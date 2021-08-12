Також лікарі діагностувли забої лиця, шиї та грудей

Під час відпочинку біля ставка на хуторі Вірля Кременецького району 26-річний хлопець жорстоко побив 23-річну подругу. Кривдник та постраждала були раніше знайомі і цього разу відпочивали в одній компанії. Після побиття дівчина пішла додому, але вже на наступний день звернулася до районної лікарні через сильні болі та синці на обличчі. Медики діагностували у неї забої шиї, грудної клітки та перелом щелепи лиця. Постраждала одразу зателефонувала в поліцію.

«Із заявою про побиття в Кременецький відділ поліції, а також до райлікарні 10 серпня звернулася жителька Почаєва, 1998 року народження. Жінка повідомила, що її під час відпочинку побив знайомий. У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що потерпіла ще 8 серпня разом з подругою, співмешканцем та спільним товаришем відпочивали на ставку, що на території Хутора Вірля», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що компанія в той вечір розпивала спиртні напої. Між 26-річним хлопцем та 23-річною дівчиною виник конфлікт, під час якого нападник почав бити її рукою по обличчю та тілу.

«За свідченням очевидців, конфлікт між молодими людьми почався з лайливих слів в сторону одне одного. Після чого, напевно підігрітий алкоголем хлопець почав бити дівчину. Додам, що раніше до криміналу обвинувачений ніколи не притягався. Такий випадок в нього стався вперше», – розповів ZAXID.NET прес-офіцер тернопільської поліції Сергій Крета.

До лікарні дівчина звернулася лише через день. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Нападника правоохоронці встановили, затримали для з'ясування усіх обставин інциденту. У скоєному чоловік зізнався.

Факт побиття працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ч.1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.